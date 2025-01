MILANO (ITALPRESS) – Sei giorni, oltre 3.300 chilometri e differenti zone climatiche, raggiungendo il Circolo Polare Artico: durante un insolito test drive, un team di sviluppo Bosch ha testato con successo il nuovo sistema di frenata idraulica

brake-by-wire di Bosch per la prima volta su strade pubbliche. Questa soluzione elimina completamente il collegamento meccanico tra il pedale del freno e il sistema frenante. La richiesta di frenata del guidatore viene trasmessa al sistema brake-by-wire esclusivamente come segnale elettrico attraverso linee di segnale ridondanti. Bosch offre una soluzione robusta ed efficiente con due attuatori idraulici del freno indipendenti: un attuatore del freno by-wire e un Esp. Gli attuali sistemi frenanti, come il servofreno integrato di Bosch, garantiscono comunque la ridondanza richiesta in caso di guasto attraverso un collegamento meccanico al pedale del freno. Questo accoppiamento tramite un’asta di ingresso al pedale del freno viene eliminato nella nuova soluzione brake-by-wire di Bosch. Il lancio sul mercato è previsto a partire dall’autunno. Oltre alla soluzione idraulica, Bosch sta sviluppando anche un sistema puramente elettromeccanico. L’azienda ha già ricevuto ordini da diversi costruttori di veicoli e prevede che entro il 2030 oltre 5,5 milioni di veicoli in tutto il mondo saranno equipaggiati con il sistema brake-by-wire. La tecnologia by-wire consente nuovi concept di pedali con una corsa del pedale del freno significativamente più breve, così da creare spazio per nuovi design interni. Il suo design sottile consente di risparmiare spazio per l’installazione e di ridurre il peso del sistema frenante. Poichè sia l’attuatore del freno by-wire che l’Esp sono assegnati a canali diversi del sistema elettrico ridondante, in caso di guasto sono in grado di generare indipendentemente la pressione frenante necessaria su tutte e quattro le ruote.

“Con il nostro primo test su lunga distanza, abbiamo dimostrato che possiamo portare un sistema brake-by-wire in modo sicuro e con successo dalla pista di prova alla strada”, ha spiegato Hagen

Kuckert, responsabile del progetto. “Abbiamo eseguito migliaia di frenate durante il viaggio, siamo stati in grado di ottenere importanti informazioni e dati sul comportamento del sistema

frenante in un’ampia varietà di situazioni di traffico, confrontandoli con le nostre precedenti simulazioni. Tutto questo viene integrato nel lavoro di sviluppo per ottimizzare ulteriormente il nostro sistema idraulico brake-by-wire”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Bosch-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]