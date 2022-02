MILANO (ITALPRESS) – Bosch include anche FCA nella funzione Secure Diagnostic Access (SDA). La soluzione centralizzata, standardizzata e integrata nel software di diagnosi ESI[tronic] 2.0 Online consente un accesso diretto ai dati protetti dei veicoli e unifica le modalità individuali dei costruttori integrandole nella funzione diagnosi centraline del software Bosch ESI[tronic] 2.0 Online. In questo modo, le officine sono in grado di eseguire non solo le attività diagnostiche passive, ma anche quelle attive, per le quali spesso le singole case costruttrici richiedono un accesso a pagamento. Tramite il proprio ID Bosch gli utenti ottengono un accesso completo anche ai contenuti diagnostici protetti dei veicoli FCA, senza la necessità di effettuare una registrazione a pagamento sul portale della casa automobilistica. Per ottenere il proprio ID Bosch personale all’operatore dell’officina basta effettuare una sola registrazione gratuita iniziale. In questo modo le officine risparmiano tempo e denaro aumentando l’efficienza delle diagnosi del veicolo. Per supportare le officine nelle attività di riparazione e manutenzione, garantendo maggiori efficienza e qualità, Bosch continua inoltre a sviluppare e implementare i dati delle case costruttrici in ESI[tronic] 2.0 Online. Offre ai propri utenti le informazioni originali dei costruttori quali, per esempio, la posizione di installazione dei singoli componenti, le istruzioni di installazione e smontaggio, le immagini 3D e le foto dei componenti stessi con la relativa classificazione in base al tipo di veicolo. ESI[tronic] 2.0 Online fornisce informazioni approfondite ed estremamente dettagliate, combinando la funzione di diagnosi completa con le informazioni di riparazione e manutenzione della casa costruttrice. In questo modo l’utente ha accesso a informazioni e descrizioni esaustive per ogni veicolo.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com