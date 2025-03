Borsellino “Notiziario Italpress sulla Difesa per informare cittadini”

ROMA (ITALPRESS) - "In un momento di crisi geopolitica e di crisi di politica mondiale, Italpress ha avviato un notiziario dedicato al mondo della difesa, della sicurezza e della cyber security. Un notiziario non per soli addetti ai lavori, ma dedicato al mondo delle aziende, dei corpi militari e anche ai cittadini perché credo che oggi, più che mai, debbano esserci dei cittadini sempre più informati con consapevolezza e in maniera trasparente. Noi cercheremo di farlo". Lo ha detto il direttore dell'Italpress, Gaspare Borsellino, a margine della presentazione alla Camera de "La Voce della Difesa", il nuovo notiziario dell'agenzia di stampa dedicato al mondo della difesa e della sicurezza nazionale. xi2/f07/fsc/mrv