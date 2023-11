Bonetti “Servono politiche familiari per il futuro del Paese”

ROMA (ITALPRESS) - Sulle politiche per le donne e per le famiglie, "il governo Meloni ha portato avanti le misure che avevamo iniziato noi, quindi non posso dare un giudizio negativo in sé. Quello che reputo invece negativo è che queste misure sono frammentarie e non strutturali: il governo Meloni fa un passo indietro molto grande rispetto all'impianto che avevamo dato". Lo ha detto Elena Bonetti, deputata di Azione - Popolari Europeisti Riformatori, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. "Con il tasso di natalità che abbiamo adesso, l'Italia è un Paese destinato al fallimento dal punto di vista economico". xi2/as/mrv