In merito alle condizioni cliniche dell’atleta Alex Zanardi, ricoverato al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena dal 19 giugno a seguito di incidente stradale, la Direzione Sanitaria informa che “il paziente ha trascorso la notte in condizioni di stabilità cardio-respiratoria e metabolica. Le funzioni d’organo sono adeguate. E’ sempre sedato, intubato e ventilato meccanicamente”. Il neuromonitoraggio in corso “ha mostrato una certa stabilità ma questo dato va preso con cautela perchè resta grave il quadro neurologico. Le condizioni attuali di stabilità generale – termina il bollettino medico – ancora non consentono di escludere la possibilità di eventi avversi e, pertanto, il paziente resta sempre in prognosi riservata”. Il prossimo aggiornamento verrà dato alle ore 12 di domani, lunedì 22 giugno. “Alex ha trascorso la notte in condizioni di stabilità sia cardiocircolatoria, respiratoria che metabolica. Le funzioni d’organo sono adeguate. Resta naturalmente sedato, intubato, ventilato meccanicamente ma è ben adattato al ventilatore meccanico e gli scambi gassosi sono soddisfacenti. Le condizioni cardiocircolatorie sono anch’esse stabili ed adeguate – ha detto il direttore del dipartimento emergenza-urgenza dell’ospedale ‘Le Scotte’ di Siena, il professor Sabino Scolletta, aggiornando sulle condizioni fisiche di Alex Zanardi, gravemente feritosi venerdì scorso in seguito ad un incidente avvenuto durante una tappa dell’evento benefico di handbike denominato ‘Operazione tricolore’ – Il neuro-monitoraggio che mettiamo in atto in questi casi ha mostrato una certa stabilità, anche se questo dato va preso con una certa cautela perché il quadro neurologico è quello che resta grave – ha aggiunto il professor Scolletta – In linea generale le condizioni cliniche sono stabili, siamo soddisfatti anche se questo non ci permette di escludere possibili evoluzioni o complicanze. Il quadro e le condizioni cliniche portano ad una prognosi che è ancora riservata. Quanto lo terremo in questa situazione di controllo medico? Restera’ così alcuni giorni ed in settimana decideremo se iniziare a sospendere la sedazione per valutarlo. Lo teniamo sedato per mantenerlo stabile. Nei prossimi giorni, magari anche domani o dopodomani, decideremo il da farsi. E’ una decisione collegiale, non dipendera’ dal singolo. Tutto dipendera’ dalla stabilità delle condizioni cliniche. Valuteremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni”.

