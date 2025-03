Bollette, Gusmeroli “Serve più chiarezza per i cittadini”

Bollette, Gusmeroli “Serve più chiarezza per i cittadini”

ROMA (ITALPRESS) - “Il Governo è intervenuto prontamente sul caro bollette con questo decreto che aumentando la platea dei beneficiari del bonus viene incontro a famiglie e imprese. Da quando è cessato il servizio di vulnerabilità ci si aspettava un mercato molto più concorrenziale. In realtà questo mercato concorrenziale non c'è: la differenza di prezzi tra mercato libero, mercato tutelato e servizio a tutele graduali è molto rilevante”. Queste le parole di Alberto Gusmeroli (Lega), presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, intervenuto a Radar, il format di Formiche TV in onda su Urania Tv. Fonte video: Urania Tv mca2