Bmw X7 ora più lussuosa e potente

La nuova Bmw X7, il lussuoso Sav del marchio dell'elica blu è stato ora affinato grazie a numerosi dettagli, in particolare con un frontale di grande impatto visivo, un pacchetto M Sport dal look totalmente nuovo, cerchi in lega leggera che misurano fino a 23 pollici e della più recente tecnologia mild hybrid 48 Volt per le sue tre varianti di motore.