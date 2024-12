GENOVA (ITALPRESS) – “La Liguria è il leader del Mediterraneo e questo è il tempo dell’attacco, non della difesa. E’ il momento in cui investire sulla blue economy, un business centrale per portare la Liguria in tutto il mondo. I nostri scali possono infatti diventare la porta Sud di ingresso dell’Europa. Non solo con merci e persone, ma anche cultura, sostenibilità, subacquea e digitalizzazione, perchè il territorio ha già al suo interno una filiera di professionalità in costante crescita, che non troviamo in altre regioni italiane, ed è su queste eccellenze che dobbiamo puntare. Un’opportunità enorme, quindi, che impone di rimboccarci le maniche affinchè si costruisca un futuro brillante per la regione e per i giovani”. Queste le parole del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenuto al XI Forum Shipping & Intermodal Transport dal titolo “Il tempo della difesa”, che si è tenuto oggi nell’auditorium dell’Acquario di Genova.

