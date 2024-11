Blitz anti droga a Palermo. Sequestrate 44 dosi, 3 arrestati

PALERMO (ITALPRESS) - I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nell’ambito della costante attività di controllo economico del territorio, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di tre soggetti intenti nella cessione di sostanze stupefacenti in via Montalbo, nel quartiere Arenella. tvi/gsl