Blandini (Siae) “Sulle strade della musica opportunità per i giovani”

"Una bella iniziativa che è andata al di là delle aspettative e ha dato una possibilità a tanti giovani". Così il Direttore Generale SIAE, Gaetano Blandini, a margine della presentazione dell'iniziativa Sulle strade della musica. "È stata una piccola luce in un momento per tutti di grande buio, soprattutto per i ragazzi e le ragazze che non avevano più opportunità". mat/mgg/gtr