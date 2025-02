MILANO (ITALPRESS) – L’accordo di collaborazione tra la FIS e la Regione Valle d’Aosta è stato il tema del terzo e ultimo panel organizzato dalla Federazione Italiana Scherma alla BIT di Milano 2025. Dopo gli appuntamenti di ieri dedicati agli Europei di Genova e alle prossime tappe dei campionati italiani di Salsomaggiore (Under 23), Piacenza (squadre dalla serie A2 alla C) e Siena (Paralimpici e non vedenti), oggi sul palco della Borsa Internazionale del Turismo, presso la Fiera di Rho, il focus è stato dedicato alla nuova partnership che già nei mesi scorsi ha portato tutte le Nazionali del settore olimpico in ritiro collegiale nel Comune di Ayas. La Consigliera federale Elisa Albini, dopo aver portato i saluti del presidente Luigi Mazzone, ha espresso l’apprezzamento della Federazione per una sinergia strategica: “Raccontiamo la nostra disciplina come veicolo di destination awareness e siamo felici dell’entusiasmo e della professionalità che una regione di grande tradizione e vocazione sportiva quale la Valle d’Aosta riserva alla scherma italiana. Uniamo delle eccellenze in un rapporto di collaborazione che ha già dato ottimi riscontri e che contiamo di proseguire esaltando il binomio sport-territori verso cui abbiamo grande attenzione come testimonia la nostra presenza qui alla BIT”. Giulio Grosjacques, Assessore allo Sport, Turismo e Commercio della Regione Valle d’Aosta, ha aggiunto: “Siamo estremamente soddisfatti dei feedback positivi che hanno accompagnato l’inizio di questa partnership e siamo pronti a dare continuità in un 2025 ricco di grandissimi eventi sportivi sul nostro territorio”. Alex Brunod, Sindaco di Ayas, ha poi sottolineato: “Siamo onorati di essere al fianco della Federscherma. I ritiri azzurri a Champoluc, possibili anche grazie all’impegno di Monterosa Ski, sono stati anche preludio a grandi successi agonistici degli atleti delle tre armi, e questo ha aggiunto ulteriore soddisfazione”. L’olimpionico Marco Albarello, consulente per i grandi eventi della Regione Valle d’Aosta, ha così chiosato: “Per il nostro territorio ospitare la Federazione più medagliata d’Italia ai Giochi Olimpici è un motivo di vanto e sono davvero felice che questo rapporto, cominciato con i Campionati Italiani Assoluti di Courmayeur 2022, si stia sviluppando sempre di più”. Per la FIS si è chiusa così un’altra tappa alla Borsa Internazionale del Turismo, organizzata quest’anno presso la Fiera Milano-Rho, con l’obiettivo di raccontare la scherma come motore per il marketing territoriale, attraverso grandi eventi e sinergie istituzionali.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

