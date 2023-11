Biometano, Prandini “Accordo Coldiretti-Italgas di grande lungimiranza

ROMA (ITALPRESS) - "Il protocollo firmato tra Coldiretti e Italgas è di grande importanza e di lungimiranza rispetto alle sfide che ci devono riguardare sulle energie rinnovabili, in questo caso per la produzione di biometano. L'obiettivo è quello di arrivare entro il 2026 alla produzione di 2 miliardi di metri cubi, creando sviluppo ed economia per le filiere agricole, ma anche in termini di sostenibilità per il Paese". Così il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, a margine della firma del protocollo di intesa siglato con Italgas per favorire lo sviluppo della produzione di biometano in Italia. "A fronte di tutto questo, l'agricoltura italiana, che è già la più sostenibile a livello globale, può crescere ulteriormente, implementando le sfide anche nell'utilizzo del digestato, e creando le condizioni per cui ci sia una giusta soddisfazione del lavoro che svolgono i nostri imprenditori, in un'ottica di piena sostenibilità". f04/xi2/fsc/gtr