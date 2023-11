Biometano, Gallo “Entro il 2026 obiettivo produzione 2 mld metri cubi”

ROMA (ITALPRESS) - L'obiettivo per il 2026 è "raggiungere 2 miliardi di metri cubi di produzione" di biometano, "oggi siamo a un quarto: c'è un grandissimo potenziale legato alla trasformazione degli impianti di biogas, che è il precursore del biometano" e "credo che i fondi del Pnrr, i famosi 1,7 miliardi che sono stati messi a disposizione di questo settore, possano aiutare la loro riconversione di molti di questi impianti". Così l'amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, a margine della firma del protocollo di intesa con Coldiretti per favorire lo sviluppo della produzione di biometano in Italia. f04/xi2/fsc/gtr