Billetta “Riapertura asilo nido a Palermo è un evento straordinario”

PALERMO (ITALPRESS) - "La riapertura di questo nido è un evento straordinario per il nostro territorio, per il quartiere Danisinni, perché significa riavere un presidio pubblico che rivolge attenzione ai più piccoli: a loro bisogna dare un diritto al futuro. Avere qui una presenza concreta delle pubbliche istituzioni è davvero un segno di grande importanza: in questi anni l'assenza di un nido ha creato una grave dispersione scolastica, di conseguenza il contrasto alla povertà educativa è stato indebolito. Questo presidio non solo renderà bella Danisinni, ma riqualificherà tutta l'area della città". Così don Mauro Billetta, parroco della chiesa di Sant'Agnese e presidente dell'associazione Comunità di Danisinni Ets, a margine della cerimonia di inaugurazione dell'asilo nido Galante, nel quartiere Danisinni, a Palermo, che riapre i battenti dopo la chiusura del 2007 e un lunghissimo iter di ricostruzione. xd8/vbo/gtr