PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Sono due ragazze fantastiche. Sono salite in pedana, hanno fatto due grandissimi esercizi e hanno disputato una gara straordinaria alla trave. Da avversaria sono estremamente orgogliosa per loro, oggi hanno fatto qualcosa di storico per l’Italia. Il loro successo rappresenterà un esempio per le giovani ginnaste italiane e per tante ragazze. Devono essere orgogliose di sè stesse”. Così Simone Biles, pluridecorata campionessa della ginnastica artistica, ha commentato il successo di Alice D’Amato e il bronzo di Manila Esposito nella conferenza stampa congiunta della trave e del corpo libero. Quest’ultimo esercizio ha visto ha visto la statunitense chiudere con l’argento, dopo le precedenti tre medaglie d’oro (squadra, all-around, volteggio). Simone Biles ha poi rilasciato una battuta sulle sue Olimpiadi: “Ho gareggiato qui per una settimana, ma non è stato facile farlo due volte nell’arco di un’ora. Non sono delusa da ciò che è successo quest’oggi, posso ritenermi soddisfatta e felice. Soprattutto perchè questi Giochi sono finiti (ride, ndr)”.

