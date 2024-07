ROMA (ITALPRESS) – A Tokyo2020 era una delle star più attese ma la sua avventura olimpica venne interrotta bruscamente dai famosi “twisties”, incontrollabili e pericolose perdite di orientamento nello spazio. Adesso, a Parigi2024, la 27enne Simone Biles, ginnasta statunitense con cittadinanza beliziana, torna alla carica con rinnovato entusiasmo. “Amo la ginnastica più di prima”, ha dichiarato dalle colonne de “L’Equipe”. “E’ un’occasione di riscatto per me”, ha aggiunto la statunitense che a giugno ha brillato agli Olympic Trials del su Paese, vincendo la gara dell’all-around e conquistando così un posto nella squadra olimpica a stelle e strisce.

Biles ha dichiarato di essere “un’atleta migliore, più matura, più intelligente e più affidabile”. “Non ho più nulla da dimostrare. Ho riscoperto l’amore per questo sport e il suo aspetto divertente, che mi trasmette gioia. Ho ancora degli obiettivi sportivi, oltre ad altre cose che vorrei realizzare. Ma penso che non rimarrò delusa se non riuscissi a centrarli”, ha concluso la statunitense.

