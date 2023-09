ROMA (ITALPRESS) – “Solo la Russia è responsabile della guerra e ostacola la pace”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden, nel suo discorso all’Assemblea generale dell’Onu a New York. “Gli Usa e gli alleati continueranno a stare al fianco del coraggioso popolo ucraino”. Per Biden “la cooperazione e il partenariato sono la chiave per affrontare le sfide globali e la base per la leadership su questi temi”. Ma “dopo più di 50 anni di progressi nell’ambito del Trattato di non proliferazione, la Russia sta distruggendo gli accordi di lunga data sul controllo degli armamenti, compreso l’annuncio della sospensione del Nuovo START”, ha aggiunto Biden.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]