Biblioteca Archeologia, Sangiuliano “Da Mattarella atto di generosità”

ROMA (ITALPRESS) - "Se dovessimo riassumere in una parola questa sarebbe restituzione, una triplice restituzione. La prima e' la restituzione di questo palazzo, la seconda è la restituzione della piena fruibilità di una biblioteca, la terza è la restituzione di un investimento pubblico e di credibilità. L'avvio è stato lento, troppo lento, ma Palazzo San Felice è sempre stato in cima alle mie priorità". Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a Palazzo San Felice nel corso dell'inaugurazione del cantiere della nuova sede della Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte di Roma alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il titolare del Mic ha ringraziato il Capo dello Stato per "un atto di generosità non scontato e, destinarlo a sede della Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte di Roma, è un servizio per la collettività". pc/red (Fonte Video Quirinale)