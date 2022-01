ROMA (ITALPRESS) – “Lo sport contro ogni discriminazione, contro ogni forma di bullismo, è una indicazione molto forte che lanciamo ai nostri ragazzi. Il bullismo è la forma più grave della violenza: lo sport è invece la capacità di misurarsi rifiutando ogni forma di discriminazione”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, nel suo intervento alla presentazione della decima edizione di “Onesti nello Sport”, il concorso nazionale promosso dalla Fondazione Giulio Onesti e dal Coni per promuovere e diffondere la cultura della legalità sportiva, che quest’anno ha come tema il contrasto del bullismo in tutte le sue forme.

“Questa iniziativa ci insegna ad allenarci all’onestà, ad organizzare la vita sulla base di principi saldi che diventano ancor più importanti in momenti difficili come questo – ha aggiunto Bianchi -. Lo sport come rifiuto di ogni bullismo, di ogni tentativo di separarci e di immaginare che ci si possa salvare da soli di fronte alle difficoltà, mentre è sempre necessario fare squadra: è un messaggio importante. Ringrazio il presidente della Fondazione Franco Carraro e il presidente del Coni Giovanni Malagò: non solo lavoriamo benissimo insieme, ma abbiamo sempre una continua attenzione nell’immaginare il passo successivo, perché in fondo così deve essere”.

(ITALPRESS).

