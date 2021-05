Bertolaso: “Roma merita un candidato sindaco giovane”

"Sto vaccinando in Lombardia e quando finirò finalmente potrò dedicarmi a fare il nonno. Credo che Roma meriti forze giovani, motivate, esperte e appassionate che abbiano da dedicare tutta la loro vita alla città più bella del mondo". Così Guido Bertolaso, consulente per la campagna vaccinale Covid della Regione Lombardia, risponde in merito alla sua candidatura a sindaco di Roma per il centrodestra. fmo/pc/vbo/gtr