NAPOLI (ITALPRESS) – Sarà una finale tutta italiana l’ultimo atto Matteo della Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, nuovo torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 612.000 euro in scena sul cemento all’aperto dell’Arena affacciata sul golfo del capoluogo campano. Domani si troveranno infatti di fronte Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, rispettivamente teste di serie numero 2 e 4: nelle semifinali, il romano, 16esimo del ranking mondiale, ha battuto in rimonta lo statunitense Mackenzie McDonald con il punteggio di 3-6 7-6(2) 6-3; il toscano, numero 24 Atp, ha invece eliminato il serbo Miomir Kecmanovic, quinta testa di serie, per 6-3 6-4.

