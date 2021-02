MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini si qualifica per gli ottavi degli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Il 24enne tennista romano, nona testa di serie, piega in tre set il russo Karen Khachanov, numero 19 del tabellone, aggiudicandosi tutti i parziali al tie-break: 7-6(1) 7-6(5) 7-5(5) il finale dopo quasi tre ore di gioco. Per Berrettini un problema fisico nel corso del terzo parziale che fortunatamente non gli ha impedito di condurre a termine il match. “Non so cosa sia accaduto, ho sentito a un certo punto tirare sotto le costole – ha raccontato a fine incontro – Il fisioterapista dice che si tratta di una contrattura, che non si è stirato nulla, ma quando servivo faceva male. Sono felice di averla chiusa in tre set, adesso lavorerò col fisioterapista per poter tornare in campo fra un paio di giorni, speriamo che non sia nulla di grave”. Ad attenderlo ci sarà Stefanos Tsitsipas. “Ci conosciamo, è un giocatore fantastico, un gran lottatore – dice del greco Berrettini, mai così avanti nell’Open australiano – Abbiamo giocato due volte e due volte mi ha battuto, una qui, ma ora devo pensare al mio corpo per poter lottare al meglio”. Infine, sull’assenza del pubblico, ha aggiunto: “Non è la migliore delle sensazioni giocare in uno stadio così vuoto ma la situazione attuale è complicata e dobbiamo abituarci. Speriamo che possa tornare fra qualche giorno”. Il greco, quinta testa di serie, oggi si è sbarazzato per 6-4 6-1 6-1 dello svedese Mikael Ymer, agli ottavi anche Daniil Medvedev e Andrey Rublev. Rischia qualcosa il 25enne di Mosca, quarto favorito del tabellone, che si aggiudica i primi due set contro Filip Krajinovic, si fa rimontare e poi domina il quinto: 6-3 6-3 4-6 3-6 6-0 il finale per Medvedev, alla 17esima vittoria consecutiva. Tutto più facile per Rublev (n.7), che piega Feliciano Lopez 7-5 6-2 6-3.

Fra le donne prosegue la marcia di Ashleigh Barty. La beniamina di casa, numero uno del mondo e del tabellone, si qualifica per gli ottavi superando per 6-2 6-4 la russa Ekaterina Alexandrova (n.29). Se la vedrà con Shelby Rogers, che si è imposta per 6-4 6-3 su Anett Kontaveit, 21esima testa di serie. Avanza anche Elina Svitolina (n.5), vittoriosa per 6-4 6-0 su Yulia Putintsteva (n.26). Esce invece di scena Karolina Pliskova, numero 6 del tabellone e semifinalista nel 2019 sul cemento del Melbourne Park, sconfitta nel derby ceco con Karolina Muchova (n.25) per 7-5 7-5. Eliminata anche Belinda Bencic (n.11), travolta per 6-2 6-1 da Elise Mertens.

