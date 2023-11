SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – “Il venerdì dei weekend Sprint è sempre molto frenetico, con tutte le squadre che hanno una sola ora per preparare il resto del programma, cercando di mettere a punto l’assetto e, contemporaneamente, di valutare le tre mescole a disposizione. Inoltre, il format Sprint spinge le squadre a cercare di utilizzare in maniera diversa dal consueto i set a disposizione, cercando di farlo nel modo più efficiente possibile”. Simone Berra, chief engineer Pirelli, commenta così l’esito delle qualifiche del Gran Premio del Brasile, che hanno premiato con la pole Verstappen. “Chiaramente, qui a Interlagos noi e le squadre abbiamo molti dati storici a disposizione, il che sarà d’aiuto nelle prossime ore, visto che quelli raccolti in FP1 sono stati comunque piuttosto limitati – sottolinea Berra – Per quello che si è visto, la C2 non sembra essere la favorita come utilizzo in gara, visto che ha comunque dimostrato di avere un degrado non trascurabile, innescato dal basso livello di grip e dal conseguente scivolamento”. “Le condizioni meteorologiche sono cambiate in peggio fra le prove libere e le qualifiche, con temperature in calo anche piuttosto brusco, vento che aumentava di intensità e minaccia di pioggia sempre più incombente, fino al temporale e che ha determinato la fine anticipata delle prove ufficiali. Ciò ha reso particolarmente difficile il compito dei piloti, che si sono trovati ad affrontare condizioni di asfalto molto mutevoli e con il vento che cambiava di direzione e di velocità a complicare la situazione. Domani dovremmo avere, secondo le previsioni, un meteo migliore, senza pioggia. Lo scorso anno nella Sprint 18 piloti su 20 utilizzarono la Soft ed è verosimile attendersi uno scenario simile anche quest’anno, considerato che le temperature dovrebbero comunque essere inferiori rispetto alle prove libere di stamattina”, conclude Berra.

