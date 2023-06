MILANO (ITALPRESS) – “Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato all’Ospedale San Raffaele per l’esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica. L’anticipazione, ad oggi, di tali controlli risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità nè allarme”. E’ quanto riportato nel bollettino medico diffuso dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri dell’ospedale San Raffaele di Milano.

