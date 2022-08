ROMA (ITALPRESS) – “Nei Paesi dove è stata applicata la flat tax, le aliquote sono state abbastanze diverse: è possibile che si possa scendere da quel 23%, a seconda dei risultati che darà l’applicazione dell’imposta in Italia, anche al 15%”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ospite a “Non stop news” su RTL 102.5. “Il fisco è il vero problema nel nostro Paese perchè porta con sè tutto il resto” ed “è anche la differenza tra noi e la sinistra. Una volta un ministro di sinistra disse che le tasse sono bellissime. Per noi no, sono una dolorosa necessità”.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

