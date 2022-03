MILANO (ITALPRESS) – Menu raffinato per il matrimonio simbolico di Silvio Berlusconi con la parlamentare Marta Fascina, in programma oggi a Villa Gernetto a Lesmo, in Brianza.

Un menu delicato quello di “Da Vittorio”, il noto ristorante che si inerpica sulle colline bergamasche e che cura il catering del banchetto nuziale.

Mondeghili di vitello al limone serviti come antipasto. Per primo gnocchetti di ricotta e patate allo zafferanno e paccheri “alla Vittorio”. Tagliata di manzo al vino rosso con patata fondente e crema di carote aromatizzata alla cannella come seconda portata e infine un trionfo di dolci. Il tutto accompagnato da una selezione di vini Aneri: Pinot bianco del 2020, Pinot nero del 2018. E ancora: Moscato passito Faber e la Cantalupa Monzio Compagnoni.

(ITALPRESS).

