Beni culturali, Franceschini: “Investire in ricerca e innovazione”

Beni culturali, Franceschini: “Investire in ricerca e innovazione”

"Il nostro compito non è soltanto tutelare il patrimonio storico-artistico della nazione, ma investire in ricerca, innovazione e futuro per creare sviluppo sostenibile legato ai beni culturali". A dirlo il ministro della Cultura, Dario Franceschini, partecipando alla presentazione del bando DTC del Lazio presso la Galleria Borghese a Roma. sfe/fsc/gtr