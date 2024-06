Bellucci ancora Callas, la donna che visse d’arte e morì d’amore

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Un viaggio intimo nella vita del leggendario soprano Maria Callas, interpretata da Monica Bellucci. Attraverso memorie, lettere e filmati esclusivi mai visti prima, Callas racconta la sua infanzia a New York fino all'apice della carriera globale. La pièce teatrale Maria Callas: Letters and Memoirs è diventata anche un documentario, dal titolo omonimo, che Monica Bellucci ha presentato al Moma di New York. xo9/mgg/gtr (Intervista e immagini di Stefano Vaccara)