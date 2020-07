“Sono consapevole delle difficoltà che attraversa il mondo agricolo e della necessità di ottenere semplificazioni in tutte le procedure che riguardano l’intero settore. Molte iniziative sono state già intraprese, ma occorre continuare in tale direzione per agevolare quanto piu’ possibile l’intero comparto”. Lo ha detto il ministro per le Politiche Agricole, Teresa

Bellanova, rispondendo al Question Time in Senato.

“Per semplificare la documentazione che accompagna i piani assicurativi è stata già avviata un’interlocuzione con la commissione europea”, ha aggiunto.