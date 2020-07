Il 30 luglio si avvicina e al Wide World of Sports Complex di Orlando le squadre Nba continuano la preparazione. Sei le amichevoli giocate nella notte e due gli italiani in campo. Nicolò Melli firma 6 punti, due rimbalzi e una stoppata, oltre a una palla recuperata, durante i 13 minuti spesi sul parquet nel successo dei Pelicans sui Nuggets per 119-104. Aspettando Zion Williamson, in quarantena fino a martedì, si prende la scena Alexander-Walker con 21 punti, 28 quelli di Troy Daniels nelle fila di Denver dove è in crescita anche Jokic (11 punti e 10 rimbalzi). San Antonio cede invece contro Brooklyn per 124-119 ma Marco Belinelli è fra i più positivi negli Spurs (14 punti, due rimbalzi e tre assist). Fra gli uomini di Popovich in evidenza Derrick White (22 punti), LeVert (27 punti) il trascinatore dei Nets. Kuzma (25 punti) più di LeBron James (20 pt) mette la firma sulla vittoria dei Lakers su Orlando (119-112) mentre Antetokounmpo (15 punti), Korver (22 punti) e Lopez (21 punti) sono i protagonisti nel 131-123 con cui Milwaukee ha la meglio su Sacramento. Utah di misura su Miami (101-99), i Clippers la spuntano 105-100 su Washington. Fuori dalla bolla, intanto, le altre squadre preparano la prossima stagione: in dirittura d’arrivo l’accordo che farà di Tom Thibodeau il nuovo allenatore dei New York Knicks con contratto quinquennale.

(ITALPRESS).