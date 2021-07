BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Secondo i rapporti mensili della Banca nazionale belga, nel corso dei primi quattro mesi del 2021, il Paese ha esportato vaccini anti-Covid-19 per un valore di 3,8 miliardi di euro. In particolare, la corsa ai vaccini ha giovato al colosso farmaceutico americano Pfizer, il cui vaccino è stato approvato dalle autorità sanitarie alla fine del 2020, e da allora, è stato spedito in tutti gli angoli del mondo dai grossi stabilimenti di Kalamazoo, nel Michigan, e di Puurs-Sint-Amands, nella provincia di Anversa. Nel primo trimestre 2021, Pfizer ha registrato un fatturato pari a circa 2,9 miliardi di euro, quando le esportazioni belghe di vaccini anti-Covid-19 corrispondevano a 2 miliardi di euro. Successivamente, nel secondo trimestre 2021, lo stabilimento del comune belga, che produce più di 400 milioni di dosi di vaccini e farmaci iniettabili all’anno e più di 100 milioni di dosi di vaccini anti-Covid al mese (per cui servono 280 materiali provenienti da 86 fornitori situati in 19 paesi), ha venduto vaccini Pfizer-BioNTech per un valore di 7,8 miliardi di dollari. Si tratta di vendite che costituiscono circa la metà del fatturato complessivo – ammontante a circa $19 miliardi di dollari -, ed al contempo, quasi il doppio del fatturato del 2020. Relativamente alle esportazioni di altri tipi di vaccini, lo scorso anno, sono state pari a 10,2 miliardi di euro, compensate dalle importazioni (7 miliardi di euro).

In generale, le esportazioni di vaccini anti-Covid sono in aumento, si è passati da 252 milioni di euro del gennaio 2021 a 1,8 miliardi di aprile. A livello mondiale, il sito di Puurs ha superato il traguardo di 1 miliardo di dosi, ma la capacità produttiva continua ad aumentare grazie alle modifiche apportate alla produzione ed ai contratti di sub-licenza stipulati con i produttori di altri paesi. L’obiettivo del colosso statunitense è adesso quello di realizzare 3 miliardi di dosi quest’anno e 4 miliardi di dosi per il 2022. Tali ambizioni spingono Pfizer ad espandere costantemente il sito di Puurs che oggigiorno impiega 3.400 persone, tra cui più di 500 lavorano da meno di un anno rispetto alle 2.800 del maggio 2020.

