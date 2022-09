ARNHEM (OLANDA) (ITALPRESS) – Terza affermazione di fila per l’Italvolley femminile nel Girone A dei Mondiali di Arnhem (Olanda). Dopo le facili vittorie contro Camerun e Portorico, sul parquet della GelreDome le azzurre del ct Mazzanti hanno superato in rimonta per 3-1 il Belgio. I parziali in favore delle campionesse d’Europa in carica: 21-25, 30-28, 29-27, 25-9. Egonu e compagne scenderanno in campo giovedì, sempre alle 18, per sfidare il Kenya; domenica 2 ottobre l’ultimo match del raggruppamento contro l’Olanda (16).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

