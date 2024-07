PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Vittoria molto importante per le azzurre Valentina Gottardi e Marta Menegatti nel torneo olimpico di beach volley. Al Tower Eiffel Stadium la coppia italiana ha superato agilmente le egiziane Marwa/D.Elghobashy (21-16, 21-10), rilanciandosi per la qualificazione ai turni a eliminazione diretta. Per conoscere il destino delle azzurre sarà necessario attendere l’ultima sfida della pool A: giovedì 1° agosto (ore 20) Gottardi-Menegatti saranno impegnate contro le brasiliane Ana Patrìcia/Duda, testa di serie numero 1 del tabellone. “Questa per noi è sicuramente una vittoria importante, sapevamo che era una partita da portare a casa, soprattutto per il passaggio della pool – commenta Menegatti – Ci siamo aggiudicate il match con parziali molto buoni e questo ci mette in una posizione migliore, se dovessimo passare come terze”. “Quello di oggi era un impegno da non sottovalutare, soprattutto perchè era una coppia che non conoscevamo – le fa eco Gottardi – L’esordio non è andato come ci aspettavamo, ma adesso è fondamentale concentrarci sulla prossima gara. Le brasiliane sono una coppia davvero tosta, ma sono convinta che abbiamo i mezzi per farci valere”.

