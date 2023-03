ROMA (ITALPRESS) – “Le scelte della Bce sono fallimentari per l’Italia e per l’Europa e le stanno pagando famiglie e imprese, non lo dice Salvini ma lo dicono i fatti. Speriamo che la signora Lagarde interrompa il suo furore aumentistico, altrimenti per una impresa o famiglia chiedere un mutuo diventerà impossibile”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a Radio Anch’io su Rai Radio1. Parlando del via libera in Consiglio dei ministri al dl relativo al Ponte sullo Stretto, il leader della Lega ha ribadito che “entro il 31 luglio 2024 ho l’intenzione di fare approvare il progetto esecutivo e quindi far partire i lavori. Ci sarà un risparmio ambientale enorme e soprattutto collegamenti per siciliani e italiani”. “Ieri in

Cdm – ha ricordato – abbiamo approvato il ritorno in vita della società ‘Stretto di Messinà che dovrà aggiornare i costi dal 2011 al 2023. Le stime minori dicono che per la sola Sicilia ci sarà un aumento di ricchezza tra i 5 e i 6 miliardi di euro l’anno”.

– foto agenziafotogramma.it –

