ROMA (ITALPRESS) – “Bene la #Bce sulla conferma dei tassi bloccati fino al 2023. L’aumento del Pil potrebbe essere superiore al 6% nel 2021 grazie, soprattutto, al settore immobiliare che si conferma, in Italia, di fondamentale importanza per la crescita dell’economia e lo sviluppo territoriale. L’auspicio di Fiaip è che i tassi rimangano il più possibile al minimo al fine di agevolare, incentivandole, le necessarie politiche espansive”. Così Gian Battista Baccarini, presidente nazionale FIAIP, intervenendo a Milano ad un incontro organizzato da Fiaip Lombardia nel quale è stato illustrato il programma e la squadra per il XV Congresso Nazionale FIAIP.

(ITALPRESS).