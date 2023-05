Bayer, un focus sulla sostenibilità a Firenze

Si è tenuta a Firenze la conferenza annuale The state of the Union. Affrontate le questioni più urgenti dell'agenda europea. Di sostenibilità, sicurezza alimentare e accesso alle cure ha parlato Matthias Berninger, Executive Vice President di Bayer, presente a due panel nella giornata iniziale dell'evento. col/mgg/mrv/gsl