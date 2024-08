Battocletti “Grazie al 4° posto nei 5000 ho preso l’argento nei 10000”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Mi sembra di vivere un sogno, all'inizio era quello di partecipare alle Olimpiadi, non mi sembra ancora vero, mi sembrava impossibile il quarto posto, immaginatevi il secondo di ieri sera". Lo ha dichiarato l'atleta azzurra Nadia Battocletti, argento nella 10.000 metri femminile, festeggiata a Casa Italia. "È stata una bella altalena quella della serata dei 5mila, immaginavo che ci potesse essere un ricorso e un secondo ricorso, ma quando ho rivisto il video avevo già capito. Sicuramente le energie e le forze non vengono meno, non è un giorno che cambia il percorso, è la fatica che ho fatto tutti i giorni che mi ha permesso di stringere ancora i denti. Se avessi preso il bronzo non mi sarei buttata sui 10mila perché di per se i giorni scorsi sono stati difficili, ringrazio questo quarto posto per l'argento". pia/gm