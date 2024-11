TRIESTE (ITALPRESS) – Si aprirà domani martedì 19 novembre la prima edizione del “Growth Summit”, una vera e propria “maratona digitale” di tre giorni promossa e organizzata dal Growth Hub di BAT, centro di eccellenza di accelerazione e trasformazione digitale per le nuove categorie (tabacco riscaldato, sigarette elettroniche e sacchetti di nicotina) per l’area più trasformativa ed importante del Gruppo che comprende Europa, America Latina e Canada, per lo sviluppo delle nuove categorie. L’iniziativa vedrà arrivare a Trieste tutti i responsabili e team digitali di BAT delle varie regioni, insieme ad altri professionisti di partner tecnologici premium e brand di industry adiacenti a BAT, tra aziende tecnologiche e società di consulenza, piattaforme retail media, inclusi colossi del marketplace e quick-commerce, per complessivi 40 partecipanti, cui si aggiungeranno altri professionisti, collegati online. L’evento si svolgerà in più location del capoluogo del Friuli Venezia Giulia, tra cui il GCC – Generali Convention Center Trieste e la sede del Growth Hub di BAT stesso.

Il Growth Summit è progettato dal Growth Hub per esplorare come l’azienda possa migliorare le proprie strategie di personalizzazione dell’offerta ai clienti, sfruttando dati, strumenti digitali e tecnologie innovative. Il focus dell’evento in particolare sarà su:

Miglioramento dell’esperienza cliente attraverso la personalizzazione, resa possibile dall’intelligenza artificiale e dal marketing basato sui dati.

Ottimizzazione dei touchpoint digitali, come siti eCommerce, marketplace, quick-commerce e verticali specialisti, per garantire una crescita sostenibile e profittabile

Rilevanza nelle interazioni con i consumatori, grazie a tecniche avanzate di personalizzazione che generano valori funzionali, esperienziali ed economici.

Tre giorni di networking, conoscenza e innovazione – Durante l’evento, i partecipanti avranno accesso a:

Sessioni di approfondimento sulle tendenze emergenti nell’ambito della personalizzazione e delle esperienze digitali.

Confronti diretti tra professionisti del settore, tra cui marketer, data scientist ed esperti digitali. Un’esperienza virtuale 3D a bordo della prima barca a vela ESG al mondo, Arca SGR Maxi 100, con il sui skipper Furio Benussi, Ambassador di One Ocean Foundation che offrirà un momento coinvolgente per un’attività di team building su misura.

L’evento vedrà la partecipazione di oltre 40 professionisti BAT e partner tecnologici provenienti da Europa, America Latina e Canada, oltre a una decina di partecipanti in collegamento online. Tra i partner coinvolti, spiccano nomi di rilievo come: Teads, la global media platform in arrivo da Londra, Glovo, il colosso della consegna a domicilio da Barcellona, Wonderflow, azienda che analizza la “voce dei clienti” su tutte le piattaforme ed Alkemy, società di consulenza digitale di Milano, Furio Benussi – Fast and Furio (ARCA SGR Maxi 100).

“Storicamente il nostro segmento di business è stato fortemente introiettato al suo interno, in una logica inside-out, ma oggi lo sviluppo del portfolio delle nuove categorie, ci sta permettendo non solo di godere appieno di una visione outside-in, ma di mettere energia in delle partnership durature sia con la nostra comunità digitale di BAT che con le società di servizi e tecnologia digitali, costruendo le giuste opportunità di co-creazione con persone di background e business differenti ampliando così le prospettive di business, connettendoci con una nuova dimensione dei consumatori”, afferma Francesca Romana Saule, manager alla guida del Growth Hub entusiasta di dare il via al primo incontro annuale della comunità digitale di BAT proprio a Trieste, centrale non solo per l’evento ma per il progetto del centro di innovazione che ha visto nascere il team alla guida del cambiamento, proprio a Trieste, città della scienza e dell’innovazione, tra le sfide dell’intelligenza artificiale e della sostenibilità.

Continua Saule, “Comprendere di più dei consumatori, in base alle informazioni che ci vengono condivise, ci sta aiutando a sviluppare non solo la fedeltà nella costruzione dei nostri marchi, ma soprattutto a supportare delle scelte responsabili sui nostri prodotti e servizi in continua espansione, dai canali di vendita ai programmi di hyper-care per un consumatore sempre più multi-categoria”. Trieste, crocevia di innovazione e dialogo internazionale, si conferma il luogo ideale per ospitare eventi di portata globale. Il Growth Summit rappresenta una straordinaria opportunità per il territorio di posizionarsi al centro del dibattito sulla trasformazione digitale e la personalizzazione delle esperienze dei consumatori.

“È per noi motivo di grande soddisfazione ospitare la maratona digitale organizzata da BAT, e ancor più rafforzare ulteriormente la collaborazione già avviata tra il Convention Center e un’azienda leader internazionale nell’innovazione tecnologica – osserva Roberto Morelli, presidente del Generali Convention Center -. Oltre a essere un evento chiave per la società quotata a Londra che ha così intensamente investito a Trieste, facendone il cuore dello sviluppo mondiale delle attività digitali, l’evento porterà in porto vecchio numerose aziende tecnologiche e società di consulenza leader del settore, configurandosi come un “summit” delle nuove frontiere nello sviluppo dell’attività d’impresa, anche legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. E per il Convention Center, che concepiamo sempre più come una sede a disposizione delle aziende di ogni dimensione oltre che per la tipica attività congressuale, ospitare professionisti e manager di così alto livello è quantomai qualificante e affine al proprio obiettivo centrale: essere punto d’incontro versatile, dinamico, aperto e orientato ad attività di eccellenza nei settori più vari”.

