SHIFFRIN E’ GIGANTE ANCHE A LINZ, BASSINO SECONDA

Sessantatre. Mikaela Shiffrin torna a vincere e lo fa a Lienz, in Austria, nello slalom gigante fornendo una prova di assoluta superiorità: l’americana, dopo una prova tutt’altro che convincente a Courchevel, è tornata a fare quello che le riesce con facilità disarmante. Ovvero vincere. Si tratta del 63esimo successo in Coppa del Mondo, un successo mai stato in discussione visto che già a termine della prima manche il distacco sulla seconda era di sei decimi e al termine dell’altra metà di gara è lievitato sino ad un 1″36. In seconda posizione c’è Marta Bassino: l’azzurra ripete la grande prova di Killington e acciuffa un podio tanto bello quanto meritato. Terza l’austriaca Katharina Liensberger, mentre c’è tanto rammarico per Federica Brignone che, complice un errore nella parte finale, chiude al quarto posto staccata di otto centesimi dall’austriaca. In classifica generale Shiffrin allunga proprio su Brignone portando il suo vantaggio a 215 punti (646 contro 431), ma l’azzurra solidifica la sua posizione visto che la terza, la slovacca Petra Vlhova, è distante 98 punti (333). E tra le prime otto della generale ci sono tre italiane: oltre a Brignone seconda, Bassino sale in quinta e Goggia in ottava piazza. La bergamasca chiude al 17esimo posto una gara dai due volti: una prima manche non sufficiente, al di sotto delle aspettative, mentre nella seconda si scatena e rischia di fare il colpaccio se non fosse che la bergamasca commette un errore nel finale di gara che non le permette di chiudere tra le prime dieci. Invece nella classifica di specialità, dopo quattro giganti, Federica Brignone mantiene la leadership con 275 punti, 21 in più di Shiffrin (254) e 37 in più di Bassino (238). Il week-end di Linz però non è ancora finito: domani tutte di nuovo in pista per lo slalom speciale (alle 10 la prima manche, alle 13 la seconda). Donna da battere? Sì, ancora lei: Mikaela Shiffrin vuole continuare a far correre il tassametro per sbriciolare tutti i record esistenti.

(ITALPRESS).