Basilicata, presentato il Ddl per l’informazione locale

“Il Ddl per l’informazione locale è molto importante per la categoria che l'aspetava da tempo. E' un invito affinchè nuove imprese possano nascere e un messaggio che mandiamo ai nostri giovani" Lo ha detto il governatore della Basilicata Vito Bardi in conferenza stampa. ron/pc/gtr