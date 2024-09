Basile “Vogliamo trasformare Messina in un hub tecnologico”

PALERMO (ITALPRESS) - "Messina si è voluta candidare con forza a ottenere uno spazio nel mondo dell'innovazione tecnologica". Così il sindaco di Messina, Federico Basile, a margine della presentazione, a Palazzo dei Normanni a Palermo, del "Sud Innovation Summit", la cui seconda edizione si svolgerà proprio nel capoluogo peloritano, al Palacultura, il 3 e 4 ottobre. "Avremo tanti player importanti sia nazionali che internazionali. Il Sud Innovation Summit non sarà una conferma, ma un rilancio delle nostre potenzialità: vogliamo trasformare Messina in un hub tecnologico che ponga la base per creare occupazione, tutto ciò serve sia alla città che al tessuto regionale. La Sicilia deve puntare sulla tecnologia non solo con le parole, ma con i fatti". xd8/vbo/gtr