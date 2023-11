Barelli “La manovra guarda ai più deboli, bene riforma su premierato”

ROMA (ITALPRESS) - "La cosa più importante è che gli italiani devono avere di fronte un governo che si prende le sue responsabilità e che va a casa qualora non sia in grado di sorreggere il compito che gli hanno assegnato", spiega Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress in merito al premierato. "La riforma era nel nostro programma, andiamo a puntualizzare ciò che è stato già detto ai cittadini". xi2/ads/mrv