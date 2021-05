ROMA (ITALPRESS) – “Il lavoro svolto dal commissario di Forza Italia Maurizio Gasparri e da tutti i dirigenti del coordinamento di Roma è premiato anche dal sondaggio pubblicato dal Messaggero che posiziona FI al 9,5%”, afferma Paolo Barelli deputato di Forza Italia. “Sappiamo che i sondaggi vanno “presi con le pinze”, ma è evidente che i romani hanno apprezzato la determinazione con cui Forza Italia è impegnata a promuovere Roma quale città moderna ed efficiente che valorizzi la sua storia unica”. Prosegue Barelli, “E’ stata Forza Italia nel 2019, in solitaria, a proporre in Parlamento, con il sottoscritto primo firmatario, la modifica della Costituzione per assegnare a Roma il ruolo di Città-Regione e dotarla di poteri legislativi, oltre a quelli amministrativi che in parte già ha, e di risorse economiche adeguate degne di una Capitale. Conclude Barelli, “Evidentemente anche per questo i sondaggi ci premiano e fa piacere vedere che anche altri partiti, meglio tardi che mai, aderiscono ora alla proposta di modifica costituzionale di presentata da Forza Italia, indispensabile per rendere Roma efficiente e proiettata al futuro”.

(ITALPRESS).