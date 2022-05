Bardi “L’Acquedotto Lucano è una risorsa importante per il Sud”

Bardi “L’Acquedotto Lucano è una risorsa importante per il Sud”

"L'Acquedotto Lucano è una risorsa importante non sono per la Basilicata ma per l'intero mezzogiorno, quindi è giusto che meriti la dovuta attenzione da parte della regione". Lo ha detto il Governatore della Basilicata Vito Bardi a margine di una conferenza stampa. xc2/pc/red