ROMA (ITALPRESS) – Il round spagnolo, ultimo appuntamento del Campionato Mondiale FIM Superbike 2023, si conclude con le vittorie dei piloti Ducati neocampioni del mondo, ovvero Alvaro Bautista in Superbike e Nicolò Bulega in Supersport. Sia lo spagnolo che l’italiano vincono tutte le gare del fine settimana e si aggiudicano anche il Pirelli Best Lap Award per aver realizzato nel corso dell’anno rispettivamente 19 e 11 giri veloci di gara. A ricevere il premio nel WorldSSP300 è invece Fenton Seabright (Kawasaki GP Project) con 4 giri veloci di gara. Per quanto riguarda i pneumatici utilizzati in questo round, all’anteriore la SC1 è stata scelta da tutti i piloti, sia in Superbike che in Supersport, mentre al posteriore tutte le soluzioni morbide in mescola SCX o SCQ hanno garantito ottime prestazioni anche con temperature relativamente basse e un’ottima costanza da inizio a fine corsa, come ha dimostrato il duello fino alle ultime curve tra Bautista e Razgatlioglu in Gara 2.

Soddisfatto per l’andamento della stagione Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli. “Il bilancio è senza dubbio positivo: abbiamo portato avanti con successo il lavoro di sviluppo che ci eravamo prefissati a inizio anno. In Superbike, l’obiettivo principale era migliorare il chilometraggio della posteriore extra soft SCQ affinchè potesse essere utilizzata non solo in qualifica ma anche in Superpole Race, risultato raggiunto con la specifica C0004 che nel 2024 diventerà di gamma sostituendo l’attuale SCQ”.

“L’altra soluzione posteriore di sviluppo che entrerà a far parte della gamma sarà la media A1126 che diventerà la nuova SC1. Per quanto riguarda l’anteriore, quest’anno abbiamo iniziato a lavorare ad un’opzione soft SC0 e questo sviluppo proseguirà anche nella prossima stagione”, ha aggiunto Barbier.

“In Supersport il focus era sulla SC1 anteriore e, anche in questo, siamo riusciti a migliorarne le prestazioni con la specifica B1333 che entrerà a far parte della gamma come nuova SC1 anteriore. E’ evidente quindi che il Mondiale Superbike per noi resta la principale piattaforma di sviluppo dei nostri pneumatici racing perchè qui abbiamo la maggior parte delle case motociclistiche e quindi riusciamo a testare i nostri prodotti affinchè funzionino bene con più moto. Una condizione ideale considerando che questi stessi pneumatici sono regolarmente in vendita sul mercato e quindi devono assicurare versatilità e potersi adattare a tutte le moto. Ora resteremo a Jerez per due giorni di test finalizzati a preparare la prossima stagione”, ha concluso il direttore Racing Moto Pirelli.

