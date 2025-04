Barbaro firma intesa con il Kirghizistan per la tutela delle montagne

BISHKEK (KIRGHIZISTAN) (ITALPRESS) – In occasione del “Global Mountain Dialogue for Sustainable Development”, il sottosegretario al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, ha firmato oggi, a Bishkek, in Kirghizistan, un Protocollo d’intesa tra il Mase e il ministero delle Risorse Naturali, dell’Ecologia e della Supervisione tecnica del Paese centroasiatico, di cooperazione bilaterale nel campo dello sviluppo sostenibile che permetterà di realizzare, tra gli altri, progetti di cooperazione anche in ambito montano.

“Le montagne sono scrigni di biodiversità unici e insostituibili, ma anche ecosistemi fragili, sempre più minacciati dal cambiamento climatico e dalle attività umane”, ha affermato il sottosegretario secondo quanto riferisce una nota. “La loro salvaguardia non è solo un imperativo ambientale, ma una condizione essenziale per il benessere delle comunità, a garanzia dei servizi ecosistemici vitali come l’acqua dolce e la protezione dai rischi naturali”.

Il sottosegretario Barbaro ha inoltre sottolineato come “l’Italia, che con orgoglio detiene la presidenza della Convenzione delle Alpi per il biennio 2025-2026, intende rafforzare la cooperazione internazionale sul tema delle montagne”. Una presidenza, quella italiana, che “rappresenta un’opportunità straordinaria per riaffermare il nostro impegno in un momento storico cruciale, segnato dalla crisi climatica e dallo spopolamento rurale”.

