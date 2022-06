Bankitalia, Leva “In Campania nel 2021 ripresa per le imprese”

“Nel 2021 per le imprese abbiamo rilevato una ripresa significativa che si è generalizzata a tutti i settori, in particolare nelle costruzioni, dove è stato importante l’effetto degli incentivi per le ristrutturazioni private”. Lo dice Luigi Leva, responsabile della Divisione Analisi e ricerca economica territoriale (Aret) di Bankitalia a Napoli, a margine della presentazione alla stampa del rapporto “L’economia della Campania” xc9/pc/gtr