Banche, rinvio al 2025 per i nuovi accordi di Basilea

Novità in arrivo per le norme bancarie in Europa. La Commissione Ue ha infatti adottato una revisione delle regole con l’obiettivo di garantire una migliore risposta ai potenziali shock economici futuri e di accompagnare la ripresa post-pandemia e la transizione ecologica. sat/red