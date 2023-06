Bancarotta fraudolenta a Catania, sequestrate quote per 300 mila euro

Per la Procura gli amministratori avrebbero distratto liquidità e beni aziendali per oltre 170 mila euro, dalla società, poi fallita, a favore di una nuova, solo formalmente amministrata da un soggetto terzo, allo scopo di poter proseguire l'attività commerciale senza dover far fronte ai debiti maturati. col3/gsl