MILANO (ITALPRESS) – L’educazione finanziaria rappresenta da sempre un tema di fondamentale importanza per Banca Mediolanum, che intende, attraverso un nuovo progetto, fornire le competenze necessarie a compiere scelte finanziarie consapevoli e informate per il mantenimento del benessere individuale e sociale.

Nasce “CosaConta”, il nuovo ecosistema di Banca Mediolanum, che verrà avviato il 6 novembre con la volontà di rendere l’educazione finanziaria diffusa e accessibile per ogni tipo di pubblico, a sostegno dell’azione di consulenza e di guida che caratterizza la figura del Family Banker.

“CosaConta: comprendi il denaro, costruisci il tuo futuro. Una solida conoscenza finanziaria è il primo passo per pianificare un futuro migliore. Questa certezza ha sostenuto la scelta del naming di questo progetto, che ha l’intento di promuovere l’alfabetizzazione finanziaria, forgiando cittadini informati e capaci di orientarsi fra le diverse alternative, consapevoli di rischi e opportunità nel prendere decisioni sul fronte economico-finanziario, degli investimenti, della protezione e gestione responsabile del denaro”, dichiara Gianni Rovelli, Direttore Comunicazione, Marketing Banca e Canali Digitali.

“Questo nuovo spazio digitale propone, anche in questo caso, la cifra e la grammatica della nostra comunicazione, quella della banca che ci mette la faccia. Attingendo al nostro patrimonio interno, alle voci dirette della Banca, verranno lanciati contenuti multimediali chiari, concreti e coinvolgenti e distribuiti su più canali”, aggiunge.

Con l’obiettivo di apprendere, comprendere e ispirarsi, il progetto verrà articolato attraverso tre macro-famiglie di attività: l’informazione, la formazione e l’edutainment.

La prima disponibile sarà quella relativa all’informazione, che si svilupperà sia sul sito internet cosaconta.bancamediolanum.it sia sulle properties social di Banca Mediolanum, attraverso contenuti come pillole, articoli, video e podcast.

Da marzo 2025, inoltre, sarà messa a disposizione una piattaforma di formazione, volta all’approfondimento di tematiche cruciali, attraverso la fruizione di corsi online realizzati e certificati da Mediolanum Corporate University, l’istituto educativo e luogo di custodia e trasmissione della conoscenza, della cultura e dei valori dell’azienda.

Saranno poi sviluppate e integrate iniziative di intrattenimento, tra cui eventi con percorsi formativi, su temi come la gestione del bilancio familiare, il risparmio, l’importanza della pianificazione e della diversificazione delle proprie scelte finanziarie.

– Foto ufficio stampa Banca Mediolanum –

(ITALPRESS).